اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين سوريين دروز في الجولان المحتل

أطلقت الشرطة الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه خلال اشتباكات مع متظاهرين سوريين دروز في هضبة الجولان المحتل اليوم الأربعاء.

ووردت الأنباء عن إصابة ما لا يقل عن 20 شخصا جراء الاشتباكات.

وشارك آلاف الدروز في مظاهرات ضد بناء توربينات رياح ضخمة في الجولان.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن حشدا كبيرا من المحتجين حاولوا اقتحام موقع للشرطة في بلدة مسعدة بهضبة الجولان، وألقوا الحجارة والمفرقعات وأشعلوا النار في الإطارات وخربوا سيارات الشرطة وأغلقوا الطرقات.

وأظهر الفيديو الشرطة الإسرائيلية تسير برفقة عربة مدرعة كبيرة مزودة بخراطيم المياه في الشوارع وتطلق الغاز المسيل للدموع.

المصدر: AP