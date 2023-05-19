محمد بن سلمان يستقبل القادة العرب.. وقائع القمة العربية في جدة.. لحظة بلحظة

تنطلق بعد قليل فعاليات القمة العربية الـ32 في مدينة جدة السعودية بحضور رؤساء وملوك ووزراء عرب وحشد من الشخصيات السياسية والإعلامية.

وافتتحت القمة بصورة جماعية للقادة المشاركين فيها قبل يلقي ممثل الرئيس الحالي للقمة (الجزائر)، رئيس الحكومة أيمن عبد الرحمن كلمة افتتاحية يسلم في ختامها الرئاسة الى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لتتبعه كلمات لأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، والأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ثم الأمين العام لمنظمة الموتمر الإسلامي فممثل الاتحاد الاوروبي وكذلك ممثل الاتحاد الافريقي.

فيما يلي وقائع القمة لحظة بلحظة:

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يتبع..