رئيس وزراء الجزائر يرحب باستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية

رحب رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبد الرحمن، في كلمته خلال بدء أعمال القمة العربية الـ،32 في مدينة جدة بالسعودية باستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية.

وأشار عبد الرحمن إلى "أننا طالبنا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ليس فقط لوضع حد لتعنت الاحتلال ولاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لسياسة الاستيطان التي تمارسها سلطة الاحتلال"، داعيا إلى "عقد مؤتمر دعم القدس واتخذ قرارات لتعزيز صمود أهلنا في القدس".

وقال: "ندين الأعمال الإجرامية التي تمارسها سلطة الاحتلال ونجدد تضامننا مع الشعب الفلسطيني وندعو المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة و الممنهجة وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس وفقا لمبادرة السلام العربية".

ورحب بـ"التقارب العربي مع تركيا وإيران الذي ينعكس استقرارا وخفض التوترات ويفتح آفاق للتعاون والشراكة وإحلال السلام في بعض الدول الأعضاء لاسيما اليمن"، ودعا السودانيين إلى "العودة إلى مسار حل الأزمة بعيدا عن أي تدخل خارجي، وندعو الأِقاء إلى تعليب مصلح الوطن والإحتكام إلى الحوار لعدم الانزلاق في دوامة العنف الدموي".

المصدر: RT