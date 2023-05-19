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صور ترصد رد فعل السيسي وبشار الأسد لحظة لقائهما لأول مرة

أخبار العالم العربي

صور ترصد رد فعل السيسي وبشار الأسد لحظة لقائهما لأول مرة
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نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" صورا تجمع بين الرئيس السوري بشار الأسد مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أول لقاء يجمعهما.

صور ترصد رد فعل السيسي وبشار الأسد لحظة لقائهما لأول مرة

ونشرت "سانا" صور الرئيسين خلال مصافحة بعضهما بعضا، حيث دار حديث صغير بينهما أثناء الاستعداد للصورة التذكارية في قمة جدة.

صور ترصد رد فعل السيسي وبشار الأسد لحظة لقائهما لأول مرة

ووصل الرئيس السوري بشار الأسد مساء أمس الخميس إلى جدة لحضور أعمال القمة العربية الـ32، بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

المصدر: سانا

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وقائع القمة العربية في جدة.. لحظة بلحظة