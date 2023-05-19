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بعد التئام الشمل.. صورة تذكارية للزعماء العرب قبيل اجتماع القمة

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بعد التئام الشمل.. صورة تذكارية للزعماء العرب قبيل اجتماع القمة
صورة أرشيفية
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التقطت عدسات الكاميرا صورة تذكارية تاريخية لاجتماع قمة الجامعة العربية الـ 32 في جدة بالمملكة العربية السعودية.

بعد التئام الشمل.. صورة تذكارية للزعماء العرب قبيل اجتماع القمة
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صورة قمة الجامعة العربية الـ 32 التي انطلقت اليوم الجمعة 19 مايو 2023

وقد انطلقت اليوم الجمعة القمة العربية العادية في دورتها الـ 32 وسط أجواء التئام شمل الصف العربي بعد عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، فيما شدد رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن في كلمته أمام القمة على الحرص على توحيد الصف العربي، ورحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وثمن جهود المملكة العربية السعودية لإعادة سوريا إلى حضن الجامعة، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ووضع حد لسياسات الاستيطان الإسرائيلية. ودعا الفرقاء السودانيين إلى تغليب مصلحة الوطن والاحتكام للحور، وتجنب الانزلاق إلى دوامة العنف.

المصدر: RT

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وقائع القمة العربية في جدة.. لحظة بلحظة