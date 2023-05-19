أبو الغيط: ندعو لعدم تفويت فرص حل الأزمة السورية سياسيا

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بالرئيس السوري بشار الأسد في القمة وبعودة سوريا إلى الجامعة العربية، معتبرا أن "ثمة فرصة لا يجب تفويتها لمعالجة الأزمة سياسيا".

وفي كلمة له خلال اجتماع القمة العربية بدورتها الـ32، قال أبو الغيط إن "المشهد الدولي يمر بأشد الفترات خطورة في العالم المعاصر، ولا بدّ من التمسك بالمصالح العربية لمواجهة ضغوط الاستقطاب الدولي".

ورحب بحضور الأسد، "بعد أن عادت سوريا إلى مقعدها في الجامعة"، معربا عن أمله بأن "يساهم العرب في حل الأزمة السورية، فثمة فرصة لا ينبغي تفويتها لمعالجة الأزمة والحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسويتها".

ولفت أبو الغيط إلى أنه "أضيف إلى أحزان الأمة العربية، حزن جديد في السودان، حيث يدفع المدنيّون ثمنا ضخما للمواجهة المسلحة"، داعيا إلى أن "تكون قمة جدة فرصة لتفعيل حل عربي يوقف نزيف الدم في السودان، وحلّ الأزمات التي تشهدها الدول العربية".

وأشار إلى أن "الممارسات الإسرائيلية الرعناء أدت لتصاعد كبير للعنف في الأراضي المحتلة"، مؤكدا "ضرورة مواجهة تصرفات حكومة الاحتلال الممعنة في التطرف والكراهية".

المصدر: RT