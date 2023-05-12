عبر صاروخ "براق 85".."سرايا القدس" توجه رسالة بالعربية والعبرية إلى إسرائيل (فيديو)

في مقطع فيديو عن صاروخ "براق 85"، وجهت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، رسالة إلى إسرائيل، باللغتين العربية والعبرية.

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مقطع فيديو يبرز مزايا صاروخ "براق 85"، ويظهر كيفية تجهيز الصواريخ في منصات إطلاق مخبأة تحت الأرض، وعملية إطلاق الصواريخ، فيما اختتمت مقطع الفيديو بعبارة: "لن ينفعكم مقلاعكم"، باللغتين العربية والعبرية، في إشارة إلى منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الإسرائيلية "مقلاع داود".

وحسب الفيديو، فإن مزايا الصاروخ هي:

- وزن الرأس الحربي: 40 كيلوغراما.

- قطر الصاروخ: 220 ملم.

- مدى الصاروخ: 85 كيلومترا.

- دخول الخدمة: عام 2019".

وتستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية، عقب غارات عنيفة نفذها الجيش الإسرائيلي استهدف خلالها قياديين في حركة "الجهاد الإسلامي"، أسفرت عن مقتل العشرات، بينما تسببت الصواريخ الفلسطينية بدمار في المستوطنات وعدد من القتلى والجرحى، حيث أن عملية اعتراض الصواريخ عبر منظومات الدفاع الجوي لم تستطع التصدي لها بشكل فعال.

المصدر: RT