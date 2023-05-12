مسؤولون إسرائيليون كبار: مصر تقدم اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

نقل موقع "والاه" الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن مصر قدمت اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل.

وقال المسؤولون إن الاقتراح يتضمن وقفا متبادلا للهجمات والتزاما بالامتناع عن إيذاء المدنيين والعناصر المسلحة.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون إن "الاقتراح المصري الجديد أقرب إلى موقف إسرائيل من المقترحات السابقة ويجري حاليا فحصه من قبل مكتب رئيس الوزراء"، حسبما نقل موقع "والاه" الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من الجمعة، أبلغت إسرائيل مصر بأنها ستوقف محادثات وقف إطلاق النار.

وقال مصدر أمني إسرائيلي إن "الجيش الإسرائيلي تلقى أمرا من المستوى السياسي بإعداد رد واسع النطاق على وابل الصواريخ التي تطلق على إسرائيل".

وتابع "تقرر وقف جميع محادثات وقف إطلاق النار حتى إشعار آخر.. لا توجد نية للتوقف، سيكون هناك رد قاس".

واغتال الجيش الإسرائيلي مسؤول العمليات في سرايا القدس إياد الحسني، في سادس عملية اغتيال منذ بدء الهجوم على غزة.

وتنفذ فصائل المقاومة هجوما صاروخيا متواصلا على المدن الإسرائيلية بينها تل أبيب، اوقع قتيلا إسرائيليا وعددا من الجرحى.

وزعم مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى لموقع والاه أن الجيش "ضرب معظم القدرات للجهاد الإسلامي في فلسطين".

المصدر: موقع والاه