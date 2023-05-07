100 مليون دولار.. السعودية تعلن تنظيم حملة شعبية لتخفيف حدة الأزمة السودانية

أعلنت السعودية تقديم مساعدات إنسانية وتنظيم حملة شعبية لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني، في وقت تستضيف فيه المملكة محادثات بين طرفي النزاع.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سليمان وجها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليا.

ونقلت الوكالة عن المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على المركز، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أنه "سيجري تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية للنازحين في جمهورية السودان وتوفير مساعدات طبية".

وتأتي المحادثات في جدة في إطار مبادرة أمريكية سعودية هي أول محاولة جادة لإنهاء النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع والذي حول أجزاء من العاصمة، الخرطوم، إلى مناطق حرب وقوّض خطة مدعومة دوليا تهدف للانتقال للحكم المدني بعد اضطرابات وانتفاضات استمرت لسنوات.

وتسببت المعارك منذ اندلاعها، منتصف أبريل، في مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف وعرقلة إمدادات المساعدات وفرار 100 ألف لاجئ إلى خارج البلاد.

المصدر: واس