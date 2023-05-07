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القوى المدنية السودانية تحث أبو الغيط على التدخل لوقف القتال في السودان

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القوى المدنية السودانية تحث أبو الغيط على التدخل لوقف القتال في السودان
Globallookpress
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تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خطابا من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان، يعرضون فيه وجهة نظرهم حول دور الجامعة لوقف الحرب الدائرة.

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وقال المتحدث باسم الأمين العام إن "القوى المدنية طلبت من الأمين العام التواصل الفوري مع قيادات القوات المسلحة والدعم السريع لحثهما على وقف القتال كأولوية رئيسية، مع رفض التدخلات الخارجية التي تساهم في زيادة إشعال الحرب أو توسيع رقعتها ودعم الانتقال لعملية سياسية تفضي إلى اتفاق جميع الأطراف على ترتيبات دستورية جديدة تنشأ بموجبها سلطة مدنية، متوافق عليها، لتنفيذ برنامج إصلاحي خلال فترة انتقالية قصيرة تؤدي إلى انتخابات عامة والحصول على الدعم الإغاثي العربي لمواجهة الكارثة الإنسانية داخل وخارج الخرطوم".

المصدر: RT

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