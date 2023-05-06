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مفاوضات سودانية في جدة.. مبادرة سعودية أمريكية لوقف القتال

أخبار العالم العربي

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فيما يستمر القتال في السودان مع دخول الصراع أسبوعه الرابع، بدأ ممثلو الجيش وقوات الدعم السريع محادثات أولية في جدة السعودية لإنهاء المواجهات المسلحة بناء على مبادرة الرياض وواشنطن.

المباحثات التي تَجرى بشكل غير مباشر بين وفدي الجانبين لن تتطرق حسب مبعوثُ رئيس مجلس السيادة السوداني السفير دفع الله الحاج لأي مقترحاتٍ لبحث المصالحة مع قوات الدعم السريع التي وصفها بالمتمردة، مؤكداً أن أولوية الجيش تكمن في حسم المعركة.. من جانبه رحب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بالمحادثات والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق نار.
فما هي آفاق المحادثات السودانية في جدة؟ وهل تنجح في إنهاء طموحات الحسم العسكري؟

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