مصر.. القبض على رجل حاول تهريب أسلحة عبر مطار القاهرة (صورة)

أعلنت جمارك مطار القاهرة القبض على مصري قادم من فرانكفورت حاول تهريب أسلحة وكمية من طلقات ضغط الهواء عبر المطار.

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وقالت الجمار إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الألمانية القادمة من فرانكفورت استوقفت الجمارك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

ووفقا للجمارك وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات معدنية على شكل أسلحة، فتم تفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ثلاث طبنجات ضغط هواء محظور حيازتهم، و6496 طلقة ضغط هواء و34 أنبوب ضغط هواء.

وأمرت الجمارك بتحرير محضر ضبط جمركي، وتمت إحالة الراكب للنيابة المختصة.

المصدر: RT