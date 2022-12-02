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مصر.. جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب عملات ورقية ومعدنية قديمة (صور)

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مصر.. جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب عملات ورقية ومعدنية قديمة (صور)
Gettyimages.ru
مطار القاهرة - أرشيف -
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أحبطت جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، تهريب كمية من العملات الورقية والمعدنية القديمة والأثرية.

وأعلنت الجمارك أنه بناء على إخبارية سرية من إدارة البحث الجنائي وإدارة جمرك البريد المصري، بوجود أشياء ممنوعة ضمن طرد بريدي مستندات واردة من السعودية، تم تكليف مأمور التعريفة بمعاينة وتفتيش الطرد فتبين 126 عملة معدنية وورقية قديمة تم الشك في أثريتها.

وبعرض العملات على الوحدة الأثرية بمطار القاهرة، تم التأكد من أنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973.

وقرر مدير عام جمارك البريد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

مصر.. جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب عملات ورقية ومعدنية قديمة (صور)
/ akhbarelyom.com
مصر.. جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب عملات ورقية ومعدنية قديمة (صور)
/ akhbarelyom.com

المصدر: موقع "أخبار اليوم" المصري

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