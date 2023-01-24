العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بخصوص51 قاضيا بديوان المظالم

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا بتعيين وترقية 51 قاضيا بديوان المظالم، على مختلف الدرجات القضائية.

وبين رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضيين من درجة قاضي استئناف إلى درجة رئيس محكمة استئناف، وترقية 7 قضاة من درجة رئيس محكمة/أ إلى درجة قاضي استئناف، وترقية 10 قضاة من درجة رئيس محكمة/ب إلى درجة رئيس محكمة/أ، وترقية 3 قضاة من درجة وكيل محكمة/ب إلى درجة وكيل محكمة/أ، إضافة إلى ترقية 17 قاضيا من درجة قاضي/أ إلى درجة وكيل محكمة/ب، وترقية 4 قضاة من درجة قاضي/ب إلى درجة قاضي/أ، وترقية قاضيين من درجة قاضي/ج إلى درجة قاضي/ب، كما تضمن الأمر الملكي تعيين 5 قضاة على درجة قاضي/ب، وتعيين قاض على درجة ملازم قضائي.

وشدد اليوسف على أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيداً على حرص القيادة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري وتطوير أدائه بالكفاءات القضائية المميزة، في سبيل الوصول لقضاءٍ إداري رصينٍ بأحكامه التي تُحفظ بها الحقوق وترد المظالم.

المصدر: "عكاظ"