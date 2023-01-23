السعودية.. كشف تفاصيل التحقيق مع 307 متهمين من 11 جهة حكومية وتوقيف 142منهم

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر جمادى الأخرة 1444هجري (ديسمبر2022 - يناير2023).





وذكرت الهيئة أنها أجرت 2364 جولة رقابية، والتحقيق مع 307 متهمين، وأوقفت 142 منهم وأطلق سراح بعضهم بكفالة ضامنة.

وأشارت "نزاهة" إلى أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري في قضايا رشوة، واستغلال نفوذ، وغسل الأموال وتزوير.

وأوضحت الهيئة أن الموقوفين ينتسبون لوزارات الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والطاقة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصحة، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد⁩ تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر جمادى الآخرة 1444هـ pic.twitter.com/RTdzWXgVeN — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) January 23, 2023

المصدر: RT