إعلان "غامض" يغزو الشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي في السعودية (صور + فيديو)

تشهد الشوارع السعودية إعلانا تشويقيا غامضا يجوبها، وانتقل إلى عالمها الافتراضي، بعبارة رئيسية: "الكل يدري إلا أنت"، باللوحات الإعلانية بشوارع المملكة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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وملأت اللوحات الإعلانية الكثير من الشوارع الرئيسة في السعودية، حيث اقتصرت على عبارة الإعلان نفسها دون تفاصيل أكثر أو إجابات عن تساؤلات مشاهدي الإعلان.

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان في مواقع التواصل، حيث شارك عدد كبير من مشاهير هذه المواقع بالترويج للإعلان عبر نشر عبارته الرئيسية "الكل يدري إلا أنت" دون الكشف عن الشركة أو الجهة أو المنتج الذي يمثله الإعلان.

وجرى تداول صور ومقاطع فيديو لأربعة شبان كُتبت على ملابس كل منهم إحدى كلمات الإعلان.

أحد مثلي يبي يعرف وش يعني؟ نبي نخمن لما نجيبها #الكل_يدري إلا أنت ؟ 👀 pic.twitter.com/p8pUPuAGlS — نايفكو NAIF (@naifco) January 22, 2023

وأفاد مدونون سعوديون بأن الحملة الإعلانية تروج لتطبيق تواصل اجتماعي سعودي جديد، في حين قال البعض إن الإعلان يروج لتطبيق خدمات على الهواتف النقالة، بينما لا يزال الغموض يراود البعض حول ذلك الإعلان.

حملة كبيرة جداً لأول تطبيق تواصل إجتماعي سعودي @imlinkapp



الحملة بعنوان #الكل_يدري إلا أنت! متشوقين لذلك وسأكون أول الموجودين بالمنصة. pic.twitter.com/43SP3sNTr2 — هيثم الجهوري | Haitham Al-Jahwari (@Hai4am_jahwari) January 22, 2023

وعلق أحد الحسابات قائلا: "أمس شفتهم وحبيت الفكرة بس مدري وش السالفة حرفيا الكل يدري إلا أنا..الكل يدري إلا أنت".

أمس شفتهم وحبيت الفكره بس مدري وش السالفه حرفيًا الكل يدري الا انا 😂#الكل_يدري_الا_انتpic.twitter.com/AtqhWBA266 — ɴᴏʀᴀʜ ✈︎ (@no11r3a) January 22, 2023

وعلق حساب آخر بالقول: "تتداول الآن بإعلانات الشوارع ووسائل التواصل عبارة الكل يدري إلا أنت..وش السالفة يا جماعة الخير؟ اللي يدري يعلمنا خلونا ندري"

تتداول الآن بإعلانات الشوارع ووسائل التواصل عبارة #الكل_يدري_الا_أنت.



وش السالفة يا جماعة الخير؟ اللي يدري يعلمنا خلونا ندري.😆 pic.twitter.com/l6hi4VILZl — عبدالعزيز التميمي (@aziz_altmemi) January 21, 2023

وكتب خبير العلاقات العامة والإعلان خالد الشنانة تعليقا على الإعلان: "الكل يدري إلا أنت..أحد أول مقاييس نجاح الحملة شد الانتباه، نجحوا في ذلك، ما يساعد في نجاحها، رغم أن استعانتهم بالمؤثرين للتعزيز كانت واضحة بشكل كبير".

#الكل_يدري_الا_انت

احد اول مقاييس نجاح الحملة شد الانتباه

نجحوا في ذاك مما يساعد بنجاحها، رغم ان استعانتهم بالمؤثرين للتعزيز كانت واضحة بشكل كبير. pic.twitter.com/DcXN7ZQQjA — Khalid AlShnanah (@KhalidAlShnanah) January 22, 2023

المصدر: RT