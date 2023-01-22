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إعلان "غامض" يغزو الشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي في السعودية (صور + فيديو)

مجتمع

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Sputnik
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تشهد الشوارع السعودية إعلانا تشويقيا غامضا يجوبها، وانتقل إلى عالمها الافتراضي، بعبارة رئيسية: "الكل يدري إلا أنت"، باللوحات الإعلانية بشوارع المملكة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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وملأت اللوحات الإعلانية الكثير من الشوارع الرئيسة في السعودية، حيث اقتصرت على عبارة الإعلان نفسها دون تفاصيل أكثر أو إجابات عن تساؤلات مشاهدي الإعلان.

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان في مواقع التواصل، حيث شارك عدد كبير من مشاهير هذه المواقع  بالترويج للإعلان عبر نشر عبارته الرئيسية "الكل يدري إلا أنت" دون الكشف عن الشركة أو الجهة أو المنتج الذي يمثله الإعلان.

وجرى تداول صور ومقاطع فيديو لأربعة شبان كُتبت على ملابس كل منهم إحدى كلمات الإعلان.

وأفاد مدونون سعوديون بأن الحملة الإعلانية تروج لتطبيق تواصل اجتماعي سعودي جديد، في حين قال البعض إن الإعلان يروج لتطبيق خدمات على الهواتف النقالة، بينما لا يزال الغموض يراود البعض حول ذلك الإعلان.

وعلق أحد الحسابات قائلا: "أمس شفتهم وحبيت الفكرة بس مدري وش السالفة حرفيا الكل يدري إلا أنا..الكل يدري إلا أنت".

وعلق حساب آخر بالقول: "تتداول الآن بإعلانات الشوارع ووسائل التواصل عبارة الكل يدري إلا أنت..وش السالفة يا جماعة الخير؟ اللي يدري يعلمنا خلونا ندري"

وكتب خبير العلاقات العامة والإعلان خالد الشنانة تعليقا على الإعلان: "الكل يدري إلا أنت..أحد أول مقاييس نجاح الحملة شد الانتباه، نجحوا في ذلك، ما يساعد في نجاحها، رغم أن استعانتهم بالمؤثرين للتعزيز كانت واضحة بشكل كبير".

المصدر: RT

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