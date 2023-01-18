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محمد بن زايد وآبي أحمد يبحثان العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا

أخبار العالم العربي

محمد بن زايد وآبي أحمد يبحثان العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا
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بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الأربعاء، "العلاقات الثنائية وسبل تنميتها لمصلحة البلدين"، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

يأتي هذا اللقاء في إطار زيارة يقوم بها آبي إلى الإمارات لحضور فعاليات "أسبوع أبو ظبي للاستدامة"، كما أنه يتزامن مع استضافة أبو ظبي، اليوم الأربعاء، لقاء يجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الوكالة أن زعيمي الإمارات وإثيوبيا شهدا تبادل اتفاقية بين شركة "مصدر" والحكومة الإثيوبية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميغاواط مرحلة أولى، وبهدف تطوير ما يصل إلى 2000 ميغاواط من المشاريع المماثلة داخل إثيوبيا.

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وكان آبي زار أبو ظبي واجتمع مع محمد بن زايد قبل عام، في يناير 2022. 

يذكر أن الإمارات لها استثمارات في إثيوبيا، وسبق أن قدمت مساعدات مالية وإنسانية للدولة الإفريقية.

من جهتها، كانت أديب أبابا نوهت بأن الإمارات من الدول "الصديقة" التي يمكنها "تقديم النصيحة والتوسط" في جهود حل أزمة سد النهضة.

وكانت الإمارات بين محطات الجولة الإقليمية التي قام بها المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي مايك هامر الصيف الماضي لبحث سبل التوصل لحل لملف سد النهضة.

المصدر: RT

 

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