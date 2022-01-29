رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن عن زيارته الإمارات ولقائه محمد بن زايد (صور)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم السبت، عن زيارة قام بها إلى الإمارات العربية ‏المتحدة، التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر ‏مكتب أبي أحمد صورا من زيارته للإمارات، واستقبال الشيخ محمد بن زايد له، معلقا: "سافر رئيس الوزراء أبي أحمد والوفد المرافق له إلى أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، في زيارة عمل رسمية، والتقى رئيس مجلس الوزراء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

Prime Minister @AbiyAhmedAli and his delegation travelled to Abu Dhabi, United Arab Emirates for an official working visit. The Prime Minister met with His Highness Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan to discuss issues of mutual interest.#PMOEthiopiapic.twitter.com/yCLQYk22F4 — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) January 29, 2022

في حين قال آبي أحمد، عبر حسابه في "تويتر": "أوجه تقديري العظيم لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ترحيبه الحار الذي لقيته مع وفدي"

وأضاف: "لقد ناقشنا القضايا الثنائية والإقليمية وكذلك بحثنا سبل تعزيز العلاقات بيننا".

My greatest appreciation to my brother His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan @MohamedBinZayed for the warm welcome accorded to my delegation and I. We discussed bilateral and regional issues as well as explored ways of further strengthening our ties. pic.twitter.com/kYCE6wb83A — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) January 29, 2022

المصدر: RT