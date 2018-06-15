الإمارات تدعم إثيوبيا بـ3 مليارات دولار

قال مسؤول إثيوبي، يوم الجمعة، إن الإمارات ستودع مليار دولار في البنك المركزي الإثيوبي لتخفيف نقص العملة الأجنبية في البلد الواقع في القرن الإفريقي.

وأفاد أحمد شيد رئيس مكتب شؤون الاتصالات الحكومية في إثيوبيا في تصريح لرويترز بعد اجتماع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في أديس أبابا بأن الإمارات ستُودع مليار دولار في البنك الوطني لإثيوبيا في غضون أيام قليلة لمعالجة نقص العملة الأجنبية.

وصرح شيد أن الوديعة سيكون لها تأثير كبير في تخفيف نقص العملة الأجنبية في البلاد، مضيفا أن المبلغ سيُستخدم في قطاعات اقتصادية تعطيها الحكومة أولوية.

وبين رئيس مكتب شؤون الاتصالات الحكومية أن الإمارات وافقت أيضا على تخصيص ملياري دولار إضافيين لاستثمارات مختلفة.

ورغم النمو الاقتصادي المرتفع، يعتمد سكان البلد الذي ليس له منفذ بحري والبالغ عددهم 100 مليون نسمة بشدة على الواردات.

ويرجع النقص الحاد في العملة الصعبة إلى أسباب من بينها الإنفاق على مشاريع كبيرة للبنية التحتية مما يترك لدى الحكومة احتياطيات تعادل قيمة ما يقل عن شهرين من الواردات وفقا للتقديرات.

ووصل ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة رسمية.

وعقب وصوله نشر الشيخ محمد بن زايد تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها إنه مسرور بالوصول إلى مدينة أديس أبابا.

سعدت اليوم بالوصول الى مدينة أديس أبابا .. مدينة التاريخ والحضارة والتنوع الثقافي ..وسعادتنا تتضاعف بتعزيز صداقتنا وتعاوننا فيما يخدم بلدينا وشعبينا

كل الشكر والتقدير لرئيس وزراء إثيوبيا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. pic.twitter.com/h7f7BH022a — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 15 июня 2018 г.

المصدر: وكالات