الإمارات ترسل طائرة تحمل مساعدات إنسانية إلى إقليم تيغراي الإثيوبي

أرسلت الإمارات بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي أول طائرة تحمل مواد غذائية إلى مدينة مكيلي في إقليم تيغراي الإثيوبي.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن فريق إماراتي رافق الطائرة، مشيرة إلى أنه أشرف على توزيع الحصص والإمدادات الغذائية وإجراء المقابلات مع الجهات والمنظمات الدولية لحصر الاحتياجات الإنسانية وخاصة للفئات الأكثر ضعفا مثل النساء والأطفال وكبار السن.

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وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات ستعمل على دعم الأوضاع الإنسانية في الإقليم بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة نظرا لمعاناة الإقليم من ظروف النزاع وانتشار فيروس كوفيد-19.

وقال محمد سالم أحمد مسعد الراشدي سفير الإمارات لدى إثيوبيا: "إن دولة الإمارات تحرص على دعم الأوضاع الإنسانية في إقليم تيغراي ودعم السكان في ضوء قلة توافر المواد الغذائية"، مشيرا إلى أن هذه الشحنة تأتي التزاما بنهج الإمارات الإنساني الذي لا يتوانى عن تقديم الإغاثة الطارئة إلى الدول والشعوب التي تحتاج إليها.

ومن جانبه قال مايكل دنفورد المدير الإقليمي للبرنامج لشرق إفريقيا ومدير الاستجابة المشتركة لتيغراي: "يرحب برنامج الأغذية العالمي بهذا الدعم السخي من الإمارات بتوفير 200 طن متري من الزيت النباتي، وذلك في إطار استجابة البرنامج لأزمة الغذاء في تيغراي".

وأضاف أنه وفي ظل شح الإمدادات الغذائية حاليا في المنطقة، فإن البرنامج يعمل على ايصال هذه الشحنة من الزيت النباتي إلى جانب مواد غذائية أخرى بالإضافة إلى الوقود والإمدادات الإنسانية إلى تيغراي برا بأسرع وقت ممكن.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أعربت في بيان سابق عن تضامن الإمارات الكامل مع الشعب الإثيوبي، وجددت الدعوة إلى الالتزام بتهدئة النزاع والعودة الى الحوار من أجل السلام والاستقرار والوحدة الوطنية.

المصدر: وام