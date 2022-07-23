 
مباشر
عاجل
وزير الخارجية الجزائري يصل إلى دمشق غدا في زيارة رسمية

المبعوث الخاص الأمريكي للقرن الإفريقي يتوجه إلى مصر والإمارات وإثيوبيا لبحث ملف سد النهضة

أخبار العالم العربي

المبعوث الخاص الأمريكي للقرن الإفريقي يتوجه إلى مصر والإمارات وإثيوبيا لبحث ملف سد النهضة
Gettyimages.ru
علم الولايات المتحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/th8y

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي مايك هامر سيتوجه إلى مصر والإمارات وإثيوبيا بين 24 يوليو و1 أغسطس المقبل لبحث التوصل لحل لملف سد النهضة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها إن هامر "سيقدم دعم الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للقضايا المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، الذي يحقق مصالح جميع الأطراف ويساهم في منطقة أكثر سلاما وازدهارا".

ولفتت إلى أنه سيجري مفاوضات أيضا مع الاتحاد الأفريقي الذي تجري تحت رعايته محادثات سد النهضة.

وأشارت إلى أنه سيستغل وجوده في إثيوبيا لاطلاع على مسار عملية تقديم المساعدة الإنسانية والمساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، فضلا عن الجهود المبذولة لدفع محادثات السلام بين الحكومة الإثيوبية وسلطات تيغراي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا