المبعوث الخاص الأمريكي للقرن الإفريقي يتوجه إلى مصر والإمارات وإثيوبيا لبحث ملف سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي مايك هامر سيتوجه إلى مصر والإمارات وإثيوبيا بين 24 يوليو و1 أغسطس المقبل لبحث التوصل لحل لملف سد النهضة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها إن هامر "سيقدم دعم الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للقضايا المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، الذي يحقق مصالح جميع الأطراف ويساهم في منطقة أكثر سلاما وازدهارا".

ولفتت إلى أنه سيجري مفاوضات أيضا مع الاتحاد الأفريقي الذي تجري تحت رعايته محادثات سد النهضة.

وأشارت إلى أنه سيستغل وجوده في إثيوبيا لاطلاع على مسار عملية تقديم المساعدة الإنسانية والمساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، فضلا عن الجهود المبذولة لدفع محادثات السلام بين الحكومة الإثيوبية وسلطات تيغراي.

المصدر: RT