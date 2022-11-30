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مقتدى الصدر يصدر بيانا بشأن المثليين ويوجه دعوة للبشرية

أخبار العالم العربي

مقتدى الصدر يصدر بيانا بشأن المثليين ويوجه دعوة للبشرية
AP
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أصدر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم الأربعاء، بيانا بشأن "مجتمع الميم" (المثليون).

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وقال مقتدى الصدر في البيان: "دعوة للبشرية عامة..أحبتي.. ليس الواعز الديني والعقائدي هو الوحيد الذي يستدعي ما سأقول، بل هو واعز إنساني وأخلاقي وحفظا للبشرية من الضياع والاندثار".

وأضاف البيان: "على الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات أن يتحدوا في العالم أجمع من أجل مناهضة "المجتمع الميمي" لا بالعنف ولا بالقتل والتهديد، بل بالتثقيف والتوعية وبالمنطق والطرق الأخلاقية وما شاكل ذلك، ومن خلال أفعالهم أو أقوالهم أو منشوراتهم أو مقالاتهم أو مجالسهم أو تغريداتهم أو في منازلهم ومدارسهم ودوائرهم ومؤسساتهم وفي عوائلهم وبين أصدقائهم وعشائرهم ومجتمعاتهم وفي دولهم ومناطقهم وقراهم وأريافهم وفي قنواتهم ومواقعهم ومن خلال إظهار امتعاضهم من أفعالهم وقوانينهم بما يليق أخلاقيا ومداراتهم وعلاجهم طبيا ونفسيا وبصورة منظمة وموحدة لكي لا يستطيعوا نشر الرذيلة والفاحشة وضياع الأخلاق والبشرية وضياع التناسل المباح".

وتابع: "عسى أن تكون مناهضتهم سببا لعدم تعميم البلاء الإلهي الذي ينتظر البشرية جمعاء بسبب تقنين الفواحش وتحدي السماء من خلال الشذوذ الجنسي،  فإلى ذلك نسترعي انتباهكم وتفاعلكم مع صوت الحق وأن لا تقصروا بذلك مع التعهد بعدم استعمال العنف مطلقاً ما لم يقننوه في دولنا ومجتمعاتنا المحافظة".

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المصدر: RT

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