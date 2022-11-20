الصدر يعلق على بطولة كأس العالم في قطر

قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إن أولى ثمار بطولة كأس العالم المقامة في قطر، تمثلت بعودة العلاقات القطرية السعودية.

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وذكر الصدر في تغريدة عبر "تويتر" أن "كأس العالم لكرة القدم بنسخته العربية الأولى كانت أولى ثماره عودة العلاقات القطرية – السعودية، فعسى أن يكون كأسا لوحدة الصف العربي والإسلامي ونشر السلام لاسيما في اليمن وسوريا ولبنان وباقي الدولي العربية".

ولفت إلى أن ذلك "سيكون إثباتا واضحا للعالم بأن العرب والمسلمين قادرون على إدارة الكأس وتنظيمه وقادرون على نشر السلام ووحدة الصف عربيا وإسلاميا ودوليا".

واختتم الصدر تغريدته قائلا: "ذلك هو الفوز والنجاح الأكبر أمام الغرب".

وافتتحت مساء الأحد فعاليات أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة القدم، والتي تقام في الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل.

المصدر: RT