لحظة بلحظة.. حفل افتتاح مونديال قطر

تتجه الأنظار مساء الأحد، إلى ملعب "البيت" في مدينة الخور القطرية لمتابعة حفل افتتاح النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022 والذي تعقبه مباراة الافتتاح التي تجمع قطر والإكوادور.

ملعب لبيت قبل الافتتاح

وتحتضن قطر بطولة كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 من ديسمبر المقبل، على 8 ملاعب مجهزة على أعلى مستوى.

وتشهد منافسات كأس العالم 2022، مشاركة 32 منتخبا، تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، كل واحدة تضم 4 منتخبات.

وينطلق حفل الافتتاح في الساعة الخامسة والنصف مساء الأحد على ملعب "البيت" ويستمر لحدود 30 دقيقة.

وأشار "فيفا" إلى أن رسالة الحفل تتمثل في دعوة الجميع للحضور إلى قطر والتقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية.

ويشمل حفل الافتتاح برنامجا مكونا من 7 فقرات، يحييها فنانون عالميون تمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما يحتفل بالمنتخبات المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.

يتبع..