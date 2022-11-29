مصر.. حبس رجال أعمال وأصحاب نفوذ في قضية الكفن المثيرة للجدل

أصدر القضاء المصري حكمه بحق عشرات المتهمين بينهم رجال أعمال، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تقديم الكفن بعين شمس"، بعد تداول فيديو لهم وهم يستعرضون القوة لفرض نفوذهم بالمنطقة.

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وقضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين في القضية، وهم مراد مرغني، وعز الدين مرغني، وفايد عبد الله.

كما حكمت بالسجن المشدد 5 سنوات بحق كل من عمر صلاح مرغني، وتامر جمال مرغني، ونادي سمير فهمي، وجندي خليفة، وأحمد نصر مرغني، بالإضافة إلى الحكم بالسجن عامين لكل من عمرو صلاح مرغني، وعبد الرحمن مرغني، وخالد أحمد، وممدوح كمال، وصباح عليوة، وأحمد عدلي فهمي، فيما تمت تبرئة باقي المتهمين في القضية التي تعود إلى شهر مايو من العام الماضي.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قبضت على المتهمين في واقعة إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس في أثناء اختبائهم بإحدى المحافظات وقضية نصب جديدة تطارد المتهمين في واقعة تقديم الكفن بعين شمس.

وفي 12 مايو الماضي، كشفت قوات الأمن المصرية ملابسات إجبار 3 أشخاص على تصوير فيديو لهم وهم يحملون أكفانهم تحت تهديد السلاح في القاهرة.

وقال الثلاثة في بلاغ قدموه للشرطة، إن "المدعى عليهم الخمسة تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالإيذاء، وأكرهوهم على تقديم أكفانهم تحت تهديد الأسلحة النارية وتصوير الواقعة بهواتفهم المحمولة، في فيلا لأحد المدعى عليهم لعقد جلسة صلح بين عائلتين بينهما ثأر".

المصدر: "القاهرة 24" + RT