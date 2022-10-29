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مصدر أمني: جماعة "الإخوان" تحاول خداع المواطنين بنشر مقاطع فيديو قديمة لتجمعات في مصر

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مصدر أمني: جماعة
AP
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أكد مصدر أمني في مصر أنه لا صحة لادعاءات عدد من عناصر جماعة "الإخوان المسلمين" بوجود تجمعات في بعض محافظات البلاد.

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وأفاد المصدر الأمني بأنه "لا صحة لادعاءات عدد من عناصر جماعة "الإخوان" الإرهابية بوجود تجمعات في بعض المحافظات".

وأشار إلى أن "ما يتداول، عبارة عن نشر بعض الصور والفيديوهات القديمة، في محاولة لخداع المواطنين، بعد فشل الجماعة الإرهابية في دعواتها التحريضية"، مؤكدا "هدوء الحالة والاستقرار الكامل في كافة المحافظات، بما يبرهن على حالة الإفلاس التي تعاني منها الجماعة الإرهابية، وعدم وجود تأثير لها في الشارع".

وشدد المصدر المني المصري على أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجي تلك المزاعم".

المصدر: "الوطن"

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