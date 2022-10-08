البوليساريو تعلن استهداف 11 موقعا للجيش المغربي

أعلنت جبهة البوليساريو أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت اليوم السبت مواقع للجيش المغربي بقطاعات أوسرد وأتويزكي والمحبس وحوزة والفرسية.

وأضافت البوليساريو في بيان أن "مقاتلي جيش التحرير الشعبي قصفوا قاعدة إسناد غرب منطقة كلب النص قطاع أوسرد، كما استهدفوا القوات المغربية بمنطقة الكصبة قطاع أتويزكي ومناطق العرية، أعكد أركان ولعكد بقطاع المحبس".

كما شملت الاستهدافات، بحسب البيان، تمركزات القوات المغربية بمناطق لكطيطيرة، تاركانت، روس أربيب الكاعة وروس ديرت بقطاع حوزة، وكذا تخندقاتها بمنطقتي الفيعيين وروس أوديات الشديدة بقطاع الفرسية.

المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية