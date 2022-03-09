 
مباشر

مصر.. السيسي يصدق على قانون يضع شروطا لتقديم الخمور

أخبار العالم العربي

مصر.. السيسي يصدق على قانون يضع شروطا لتقديم الخمور
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sk33

نشرت الجريدة الرسمية في مصر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون جديد بشأن المنشآت السياحية والفندقية.

إقرأ المزيد
مصر.. قرار حاسم من الحكومة بشأن عودة الشيشة إلى المقاهي والكافيهات
مصر.. قرار حاسم من الحكومة بشأن عودة الشيشة إلى المقاهي والكافيهات

وينص القانون على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة - الشيشة، إلا بترخیص خاص صادر عن الوزارة المختصة، ووفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

كما نص القانون، على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المنشآت لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا يجاوز 2 مليون جنيه، ويظل المرخص له مسؤولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون، إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات.

وكذلك لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها، والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

المصدر: مصراوي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا