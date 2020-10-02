مصر.. قرار حاسم من الحكومة بشأن عودة الشيشة إلى المقاهي والكافيهات

نفى مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، ما تردد من أنباء حول إصدار الحكومة قرار عودة تقديم الشيشة في المقاهي والكافيهات.

وقال المجلس: "لا صحة لإصدار قرار بعودة تقديم الشيشة في المقاهي والكافيهات"، مشددا على استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء مصطفى كمال مدبولي، المتعلق بحظر تقديم الشيشة في المقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد مجلس الوزراء، أن هناك حملات رقابية ودورية يتم شنها من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية بصفة مستمرة على المقاهي والكافيهات بمختلف مراكز ومدن المحافظات على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة التنمية المحلية بمصر، قرارا بحظر الشيشة نهائيا ومصادرتها وغرامة تصل لـ10 آلاف جنيه لصاحب المقهى أو الكافتيريا أو الكافيهات التي تقدمها، وأكدت الوزارة على المحافظات بإلغاء جميع الأسواق الأسبوعية لمواجهة انتشار كورونا.

وحتى وبعد أن عادت المقاهي والكافيهات من جديد في يونيو الماضي، حذر مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية المطاعم والمقاهي من تقديم الشيشة بل وقدمت مجموعة من الضوابط والإجراءات لمنع انتقال عدوى كورونا بما يتوافق مع تنفيذ قرارات لجنة أزمة فيروس كورونا.

المصدر: مواقع مصرية