لحظة بلحظة.. آخر تطورات عملية إنقاذ الطفل ريان في المغرب (صور + فيديو)

تسابق فرق الإنقاذ المغربية الزمن للوصول إلى الطفل ريان العالق في بئر بمدينة شفشاون، حيث لم تعد تفصلهم سوى أمتار قليلة عنه.

وكشف مصدر قريب من فرق الإنقاذ لصحيفة "هسبريس" أن "المنقذين سيشرعون في الحفر اليدوي خلال الدقائق المقبلة"، مشيرا إلى أن شقا صخريا عطل خطة فريق الإنقاذ.

وشوهد طوبوغرافيون في "اجتماع مغلق" يتجاذبون أطراف النقاش، لتحديد الطريقة الآمنة لانتشال ريان.

The mother of rayan waiting for her child to be rescued. Can’t imagine what she is going through right now #ريان#ريان_المغربpic.twitter.com/loEolNOEvr — bayan (@solasimoo) February 4, 2022

وكانت فرق الإنقاذ استأنفت عمليات الحفر، مساء الجمعة، بعد أن توقفوا في وقت سابق جراء انهيار جزئي للتربة.

Ryan will come out alive, and we will all know that God's mercy has expanded everything, and that everything is capable . It's like the whole world is stuck in that hole. 💔 #انقذوا_ريان#ريان_المغرب#Save_Ryanpic.twitter.com/B5mB3sAVhwpic.twitter.com/68UMh1LRCa — BadeAccheLagteHain2 (@NashaNa33978501) February 4, 2022

يذكر أن قضية ريان شهدت تعاطفا كبيرا من جميع أنحاء العالم، حيث نشر مغردون صور الطفل وأرفقوها بتدوينات بلغات مختلفة.

كما يترقب الملايين في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل المغربي الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.

المصدر: RT + وسائل إعلام مغربية