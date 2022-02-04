 
مباشر

لحظة بلحظة.. آخر تطورات عملية إنقاذ الطفل ريان في المغرب (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. آخر تطورات عملية إنقاذ الطفل ريان في المغرب (صور + فيديو)
Video Screenshot
محاولات إنقاذ الطفل المغربي ريان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbr9

تسابق فرق الإنقاذ المغربية الزمن للوصول إلى الطفل ريان العالق في بئر بمدينة شفشاون، حيث لم تعد تفصلهم سوى أمتار قليلة عنه.

وكشف مصدر قريب من فرق الإنقاذ لصحيفة "هسبريس" أن "المنقذين سيشرعون في الحفر اليدوي خلال الدقائق المقبلة"، مشيرا إلى أن شقا صخريا عطل خطة فريق الإنقاذ.

وشوهد طوبوغرافيون في "اجتماع مغلق" يتجاذبون أطراف النقاش، لتحديد الطريقة الآمنة لانتشال ريان.

وكانت فرق الإنقاذ استأنفت عمليات الحفر، مساء الجمعة، بعد أن توقفوا في وقت سابق جراء انهيار جزئي للتربة.

يذكر أن قضية ريان شهدت تعاطفا كبيرا من جميع أنحاء العالم، حيث نشر مغردون صور الطفل وأرفقوها بتدوينات بلغات مختلفة.

كما يترقب الملايين في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل المغربي الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.

المصدر: RT + وسائل إعلام مغربية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا