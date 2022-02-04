فرق الإنقاذ المغربية تستأنف الحفر لإخراج ريان بعد توقف بسبب انهيار جزئي للتربة (فيديو)

استأنفت فرق الإنقاذ المغربية عمليات الحفر، مساء الجمعة، لإخراج الطفل ريان العالق في بئر بإحدى قرى شفشاون منذ أكثر من 70 ساعة.

واضطرت فرق الإنقاذ في وقت سابق إلى وقف عملية الحفر اليدوي، بسبب مواجهتهم لـ"شق صخري"، وفق صحيفة "هسبريس".

ويترقب الملايين في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل المغربي الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.

وفي وقت سابق، توقع خبراء الجيولوجيا والسلطات المحلية إخراج الطفل خلال الساعات الأولى من هذه الليلة، وفق وسائل إعلام مغربية محلية.

المصدر: وسائل إعلام مغربية