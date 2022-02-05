مصادر مغربية: توقعات بالوصول إلى مكان الطفل ريان خلال ساعات

أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية نقلا عن مصادرها بأن 7 ساعات تفصل فرق الإنقاذ عن الوصول إلى الطفل ريان الذي لا يزال عالقا في بئر بإقليم شفشاون.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن هناك مشاكل في الربط ومخاوف من وقوع شقوق صخرية وانجراف التربة.

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وأضافت المصادر أن السلطات ستواصل تدخلاتها بالاعتماد على ثلاثة طبوغرافيين ومتخصصين في حفر الآبار.

ومن المرتقب أن تحمل الساعات الأولى من صباح يوم السبت أخبارا جديدة بشأن وضعية الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمركز تمروت في إقليم شفشاون شمال المغرب.

المصدر: صحيفة "هسبريس"