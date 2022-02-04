المغرب.. شق صخري يوقف عملية الحفر اليدوي لإخراج الطفل ريان العالق في بئر (فيديو)
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اضطرت فرق الإنقاذ المغربية إلى وقف عملية الحفر اليدوي لإخراج الطفل ريان من البئر الذي سقط فيه منذ أكثر من 70 ساعة، بسبب مواجهتهم لـ"شق صخري"، وفق صحيفة "هسبريس".
وتجري محاولات لاحتواء هذا المشكل من قبل رجال الإنقاذ مع حلول الظلام، ما قد يعقد عملية إخراج ريان.
ويترقب الملايين في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل المغربي الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.
وفي وقت سابق، توقع خبراء الجيولوجيا والسلطات المحلية إخراج الطفل خلال الساعات الأولى من هذه الليلة، وفق وسائل إعلام مغربية محلية.
المصدر: وسائل إعلام مغربية
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