 
مباشر
عاجل
تركيا تسجل مستوى قياسيا جديدا للإصابات اليومية بكورونا

المغرب.. شق صخري يوقف عملية الحفر اليدوي لإخراج الطفل ريان العالق في بئر (فيديو)

أخبار العالم العربي

المغرب.. شق صخري يوقف عملية الحفر اليدوي لإخراج الطفل ريان العالق في بئر (فيديو)
Video Screenshot
عملية إنقاذ ريان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbqi

اضطرت فرق الإنقاذ المغربية إلى وقف عملية الحفر اليدوي لإخراج الطفل ريان من البئر الذي سقط فيه منذ أكثر من 70 ساعة، بسبب مواجهتهم لـ"شق صخري"، وفق صحيفة "هسبريس".

وتجري محاولات لاحتواء هذا المشكل من قبل رجال الإنقاذ مع حلول الظلام، ما قد يعقد عملية إخراج ريان.

ويترقب الملايين في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل المغربي الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.

وفي وقت سابق، توقع خبراء الجيولوجيا والسلطات المحلية إخراج الطفل خلال الساعات الأولى من هذه الليلة، وفق وسائل إعلام مغربية محلية.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا