فرق الإنقاذ المغربية تستعين بأنابيب أسمنتية لإخراج الطفل ريان من البئر (فيديو)
Video Screenshot
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbpz
أظهرت مقاطع فيديو متداولة استعانة فرق الإنقاذ المغربية بأنابيب أسمنتية لإكمال عمليات الحفر الأفقي يدويا وإخراج الطفل ريان العالق في بئر بمدينة شفشاون منذ أيام.
وكانت صحيفة "هسبريس" أفادت بأن 3 أفراد من عناصر فرقة الإنقاذ، منهم خبير في حفر الآبار، دخلوا إلى البئر لإخراج الطفل.
ويترقب عشرات الآلاف في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل المغربي الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.
وتوقع خبراء الجيولوجيا والسلطات المحلية إخراج الطفل خلال الساعات الأولى من هذه الليلة، وفق وسائل إعلام مغربية محلية.
المصدر: RT + وسائل إعلام مغربية
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.