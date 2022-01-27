"قسد" تؤكد وجود "جيوب داعشية" داخل سجن الصناعة في الحسكة

أقرت "قوات سوريا الديمقراطية بأن عشرات العناصر من تنظيم "داعش" لا يزالون يتحصنون في أجزاء من سجن الصناعة في مدينة الحسكة، رغم إعلانها أمس عن استعادة السيطرة عليه بالكامل.

وأكدت "قوات سوريا الديمقراطية" ("قسد") ذات الغالبية الكردية والمدعومة من التحالف الدولي، في بيان أصدرته اليوم الخميس أنها أطلقت "حملة تمشيط دقيقة ومسح أمني وعسكري" في مهاجع السجن التي تحصن فيها "الدواعش" الذين هاجموا السجن في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأشارت "قسد" إلى أن قواتها خلال هذه العملية كشفت عن "جيوب إرهابية مموهة" ضمن المهاجع الشمالية للسجن، حيث لا يزال عدد من "الدواعش" يقدر عددهم بما بين 60 و90 شخصا يتحصنون ويحاولون "الحفاظ على مسافة للاشتباك".

وتابع البيان: "قواتنا وجهت نداء الاستسلام الآمن لهؤلاء، حيث ستتعامل معهم بكل حزم في حال عدم الاستجابة".

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان "قسد" عن استعادتها السيطرة على سجن الصناعة بالكامل واستسلام عناصر "داعش" المتواجدين فيه وفي محيطه إليها.

وشهد حي غويران الذي يقع فيه سجن الصناعة في الأيام الأخيرة اشتباكات عنيفة، بعد أن هاجمت خلايا "داعشية" السجن وسيطرت عليه، ما يعد أكبر عملية للتنظيم الإرهابي منذ عام 2019.

ويضم سجن الصناعة نحو 3.5 ألف سجين ويعد أكبر سجن لعناصر التنظيم في العالم.

المصدر: RT