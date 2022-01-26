"قوات سوريا الديمقراطية" تعلن استعادتها السيطرة على كامل سجن الصناعة في الحسكة

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" عن استعادتها السيطرة على سجن الصناعة في مدينة الحسكة بالكامل واستسلام جميع عناصر "داعش" المتواجدين فيه.

وذكرت "قوات سوريا الديمقراطية" ("قسد") في بيان تلقاه اليوم مراسل RT في الحسكة: "تتويج حملة "مطرقة الشعوب" العسكرية والأمنية بالسيطرة الكاملة على سجن الصناعة بالحسكة من قبل قواتنا واستسلام جميع عناصر داعش".

ونشرت "قسد" على صفحتها في "فيسبوك" مقطع فيديو تظهر دفعات جديدة من عناصر "داعش" استسلموا إلى قواتها في سجن الصناعة.

يتبع..