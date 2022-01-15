 
مباشر

وزير النقل اللبناني يعلق على اكتشاف ثقب في طائرة يونانية بمطار بيروت

أخبار العالم العربي

وزير النقل اللبناني يعلق على اكتشاف ثقب في طائرة يونانية بمطار بيروت
AP Hassan Ammar
مطار بيروت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6bp

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان، علي حمية، أن "ما حصل في المطار، هو اكتشاف ثقب في هيكل طائرة لشركة طيران يونانية قبل إقلاعها من بيروت".

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: انقطاع التيار الكهربائي عن مطار بيروت وسائر البلاد بشكل كامل (صورة)
وسائل إعلام: انقطاع التيار الكهربائي عن مطار بيروت وسائر البلاد بشكل كامل (صورة)

وعلى حسابه في "تويتر"، أشار علي حمية إلى أنه "للآن، لا يوجد أي تقرير رسمي من الشركة يوثق السبب، والخبر الآخر شائع في المطارات لا يتعدى دهس إطار طائرة للخطوط القطرية على قطعة معدنية على ساحة الطائرات دون وقوع أي ضرر في الطائرة".

وأضاف: "ليس هكذا يحدث التكامل المطلوب لتفعيل المرافق العامة، وليس هكذا يتم التصويب على واجهة لبنان على العالم بمجرد حصول أمور ننتظر التقارير الرسمية بشأنها من الجهات المعنية سواء من المطار الذي زادت حركة الوصول إليه بأكثر من 70% عن العام الماضي ومن شركات الطيران أيضا".

ويأتي ذلك بعد أن نشر أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية، تقريرا زعم فيه أن "طائرتين أو 3، أصيبت برصاص من إطلاق نار، أثناء رحلات فوق مطار بيروت".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا