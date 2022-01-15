وزير النقل اللبناني يعلق على اكتشاف ثقب في طائرة يونانية بمطار بيروت

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان، علي حمية، أن "ما حصل في المطار، هو اكتشاف ثقب في هيكل طائرة لشركة طيران يونانية قبل إقلاعها من بيروت".

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وعلى حسابه في "تويتر"، أشار علي حمية إلى أنه "للآن، لا يوجد أي تقرير رسمي من الشركة يوثق السبب، والخبر الآخر شائع في المطارات لا يتعدى دهس إطار طائرة للخطوط القطرية على قطعة معدنية على ساحة الطائرات دون وقوع أي ضرر في الطائرة".

وأضاف: "ليس هكذا يحدث التكامل المطلوب لتفعيل المرافق العامة، وليس هكذا يتم التصويب على واجهة لبنان على العالم بمجرد حصول أمور ننتظر التقارير الرسمية بشأنها من الجهات المعنية سواء من المطار الذي زادت حركة الوصول إليه بأكثر من 70% عن العام الماضي ومن شركات الطيران أيضا".

٢) ليس هكذا يحدث التكامل المطلوب لتفعيل المرافق العامة، وليس هكذا يتم التصويب على واجهة لبنان على العالم بمجرد حصول أمور ننتظر التقارير الرسمية بشأنها من الجهات المعنية سواء من المطار الذي زادت حركة الوصول إليه بأكثر من ٧٠ ٪ عن العام الماضي ومن شركات الطيران أيضا — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) January 15, 2022

ويأتي ذلك بعد أن نشر أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية، تقريرا زعم فيه أن "طائرتين أو 3، أصيبت برصاص من إطلاق نار، أثناء رحلات فوق مطار بيروت".

المصدر: RT