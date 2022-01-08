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وسائل إعلام: انقطاع التيار الكهربائي عن مطار بيروت وسائر البلاد بشكل كامل (صورة)

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام: انقطاع التيار الكهربائي عن مطار بيروت وسائر البلاد بشكل كامل (صورة)
Globallookpress
مطار بيروت الدولي
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انقطع التيار الكهربائي عن مطار بيروت الدولي في لبنان، بعد إشكال وقع في محطة عرمون لتوليد الكهرباء دفع "شركة كهرباء لبنان" إلى قطع التيار عن كافة الأراضي في البلاد.

وأفادت قناة "الجديد" بأن "الشركة قطعت الكهرباء عن جميع الأراضي اللبنانية، نتيجة إشكالات حصلت في محطة عرمون، بعد محاولات اقتحام لباحة المحطة أقدم عليها أهالي المنطقة احتجاجا على التقنين القاسي بالتيار، ما أدى لخروج كافة المعامل عن الشبكة".

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر الظلام الدامس في المطار نتيجة انقطاع الكهرباء.

المصدر: RT + "الجديد"

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