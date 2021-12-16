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رغد صدام حسين تهنئ البحرين بعيدها الوطني

أخبار العالم العربي

رغد صدام حسين تهنئ البحرين بعيدها الوطني
Reuters
رغد صدام حسين
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وجهت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، التهنئة لمملكة البحرين بمناسبة عيدها الوطني.‏

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ونشرت عبر "تويتر" تغريدة اليوم الخميس كتبت فيها: "أهنئ مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطني البحريني أعاده الله عليكم بالخير والعز والازدهار، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكل عام وأنتم بخير وحفظ من الله".

وأعلن استقلال البحرين عن المملكة المتحدة في آغسطس 1971، لكن على الرغم من ذلك يحتفل بعيد البلاد الوطني في ديسمبر ليجمع الاحتفال ذكرى الاستقلال وذكرى الجلوس الملكي للحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة على العرش والذي تولى الحكم في عام 1961 واستمر حكمه للبلاد 38 عاما حتى توفي عام 1999 ويحتفل بهذا الحاكم في العيد الوطني كل عام تقديرا له.

المصدر: RT

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