رغد صدام حسين تهنئ البحرين بعيدها الوطني

وجهت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، التهنئة لمملكة البحرين بمناسبة عيدها الوطني.‏

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ونشرت عبر "تويتر" تغريدة اليوم الخميس كتبت فيها: "أهنئ مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطني البحريني أعاده الله عليكم بالخير والعز والازدهار، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكل عام وأنتم بخير وحفظ من الله".

اُهنئ مملكة #البحرين ملكا وحكومة وشعبا بمناسبة #العيد_الوطني_البحريني إعادة الله عليكم بالخير والعز والازدهار، بقيادة الملك حمد بن عيسى ال خليفة، وكل عام وانتم بخير وحفظ من الله — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) December 16, 2021

اُهنئ مملكة #البحرين ملكا وحكومة وشعبا بمناسبة #العيد_الوطني_البحريني إعادة الله عليكم بالخير والعز والازدهار، بقيادة الملك حمد بن عيسى ال خليفة، وكل عام وانتم بخير وحفظ من الله — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) December 16, 2021

وأعلن استقلال البحرين عن المملكة المتحدة في آغسطس 1971، لكن على الرغم من ذلك يحتفل بعيد البلاد الوطني في ديسمبر ليجمع الاحتفال ذكرى الاستقلال وذكرى الجلوس الملكي للحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة على العرش والذي تولى الحكم في عام 1961 واستمر حكمه للبلاد 38 عاما حتى توفي عام 1999 ويحتفل بهذا الحاكم في العيد الوطني كل عام تقديرا له.

المصدر: RT