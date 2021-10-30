رغد صدام حسين: إلى جهنم أنتم وانتخاباتكم البائسة

أعربت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، عن غضبها واستيائها من الأوضاع الحالية في بلادها.

وقالت رغد في بيان نشرته أمس الجمعة عبر حسابها في موقع "تويتر": "قلق لتراجع منسوب المياه، إعادة الفرز اليدوي لأنها انتخابات مزورة، سيل بلا نهاية من التهم المتبادلة، وغضب أحزابهم لفشلها المدوي، والحصيلة النهائية، يصنف العراق الثري من الدول الأكثر جوعا في العالم!".

وأضافت: "زعموا أنهم بديمقراطيتهم المزعومة والمستوردة يريدون تطوير العراق، واليوم الشعب العراقي جائع، حتى أيام الحصار الاقتصادي على العراق لم يصنف العراق من الدول الأكثر جوعا!".

وتابعت: "أمس واليوم وغدا يقتل الأبرياء في العراق، لا أعلم إلى متى سيظل الجميع نائما وكأنه موافق على كل ما يحدث هناك. العدو عدو ومعروف لنا وللجميع فأين الآخرين، وإلى أين سيصل العراق في ظل حكومة مأجورة؟!".

وأكدت: "كل ذلك غير عندهم، إيماني دائم لا ينازع بأن إرادة الشعب العراقي هي التي ستغير مجرى الأحداث، ستفرض ذلك على الجميع بإذن الله... وسيذهب كل العملاء المأجورين إلى مزبلة التاريخ بإذنه تعالى".

إقرأ المزيد

وختمت بيانها بنعيها "شهداء المقدادية وكل أنحاء العراق"، وقالت: "إلى جهنم أنتم وانتخاباتكم البائسة وبئس المصير".

وفي يوم الأربعاء الماضي، قتل 7 أشخاص في هجوم لمسلحين مجهولين على قرية نهر الإمام الواقعة بقضاء المقدادية والمجاورة لقرية الرشاد في محافظة ديالى والتي شهدت ليل الثلاثاء الماضي مجزرة أسفرت عن مقتل 15 شخصا، بينما تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الهجومين.

وجاء ذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق يوم 10 أكتوبر، والتي أظهرت نتائجها فوز التيار الصدري بالعدد الأكبر من المقاعد.

وتلقت مفوضية الانتخابات العراقية أكثر من 1250 طعنا على نتائج الانتخابات البرلمانية.

المصدر: RT + "سبوتنيك"