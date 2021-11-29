أقوى الأسلحة الروسية تعرض أمام السيسي في مصر

تشارك 8 شركات روسية في النسخة الثانية من معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021".

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ومن بين الشركات التي ستمثل روسيا على وجه الخصوص شركة Almaz-Antey ، بالإضافة إلى شركة Rostec الحكومية وشركاتها التابعة Rosoboronexport و Russian Helicopters و Ruselectronics و Technodinamika.

وتعتزم شركة Almaz-Antey أن تعرض في المعرض أنظمة الدفاع الجوي المطلوبة في الشرق الأوسط، وستناقش افتتاح مراكز خدمة مع شركاء في المنطقة.

ومن المتوقع أن يظهر نماذج من نظام الصواريخ البعيدة المدى المضادة للطائرات Antey-4000 ونظام الصواريخ متوسط ​​المدى المضادة للطائرات Viking ونظام الدفاع الجوي Vityaz S-350 والدفاع الجوي قصير المدى Tor-M2E وأنظمةTor-M2K Tor-M2KM.

وقال المدير العام لشركة Rosoboronexport ألكسندر ميخيف في وقت سابق، إن روسيا ستقدم في المعرض أكثر من 350 عينة من المنتجات، وستعرض شركة كلاشينكوف مجموعة واسعة من الأسلحة الصغيرة، وستعرض أكبر شركة مصنعة للمركبات المدرعة في العالم Uralvagonzavod نماذج من دبابات T-90MS و BMPT ، والتي تحظى بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويشارك في المعرض، الذي يستمر حتى الثاني من ديسمبر 2021، أكثر من 400 شركة من حوالي 42 دولة، وبمشاركة 40 من وزراء الدفاع والقادة العسكريين حول العالم، ومتوقع أن يبلغ حجم الزائرين للمعرض حوالي 30 ألف زائر.

المصدر: ريا نوفستي