السيسي يفتتح أول معرض دفاعي دولي يقام في مصر

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، النسخة الثانية من معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021".

ويشارك في المعرض، الذي يستمر حتى الثاني من ديسمبر 2021، أكثر من 400 شركة من حوالي 42 دولة، وبمشاركة 40 من وزراء الدفاع والقادة العسكريين حول العالم، ومتوقع أن يبلغ حجم الزائرين للمعرض حوالي 30 ألف زائر.

ويعتبر "إيديكس" أول معرض دفاعي دولي يقام على أرض مصر، ليقدم أحدث تقنيات الأسلحة الجوية والبرية والبحرية، حيث أقيمت النسخة الأولى منه خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018، وكان مخططا أن يقام المعرض كل عامين، غير أن تفشى وباء فيروس كورونا عالميا حال دون ذلك.

ويشارك في المعرض نحو 56 وفدا رسميا يمثلون 42 دولة، ووصل عدد الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية التي ستشارك في المعرض إلى أكثر من 450 شركة، نصيب الولايات المتحدة الأمريكية منها 42 شركة، فرنسا 32 شركة، الصين 20 شركة، الإمارات 27 شركة، روسيا 13 شركة، بينها شركات صناعة المقاتلات الحربية "سوخوي" و"ميغ"، والشركة المصنعة للمروحية "كا- 52" (التمساح).

المصدر: المصري اليوم