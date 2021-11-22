 
مباشر

مراسلنا: اشتباكات خلال مداهمة مقر ينتحل صفة الحشد الشعبي شمالي بغداد

أخبار العالم العربي

مراسلنا: اشتباكات خلال مداهمة مقر ينتحل صفة الحشد الشعبي شمالي بغداد
Reuters
قوات "الحشد الشعبي" العراقي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rsov

أفاد مراسل RT في العراق بوقوع اشتباكات خلال مداهمة مقر ينتحل صفة الحشد الشعبي شمالي العاصمة بغداد.

وذكر مراسلنا أن قوة من أمن الحشد الشعبي داهمت مقرا ينتحل صفة الحشد في منطقة الكاظمية ببغداد، واعتقلت مجموعة من الموجودين فيه.

وأضاف أن اشتباكات وقعت بين أمن الحشد والمسلحين في المقر خلال المداهمة.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا