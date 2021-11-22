مراسلنا: اشتباكات خلال مداهمة مقر ينتحل صفة الحشد الشعبي شمالي بغداد
Reuters
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أفاد مراسل RT في العراق بوقوع اشتباكات خلال مداهمة مقر ينتحل صفة الحشد الشعبي شمالي العاصمة بغداد.
وذكر مراسلنا أن قوة من أمن الحشد الشعبي داهمت مقرا ينتحل صفة الحشد في منطقة الكاظمية ببغداد، واعتقلت مجموعة من الموجودين فيه.
وأضاف أن اشتباكات وقعت بين أمن الحشد والمسلحين في المقر خلال المداهمة.
المصدر: RT
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