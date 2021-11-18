الصدر يدعو لحل الفصائل المسلحة غير المنضبطة من الحشد الشعبي - فيديو

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم الخميس، لحل الفصائل المسلحة، وتسليم سلاحها للحشد الشعبي.

وقال خلال كلمة متلفزة: "أدعو إلى حل الفصائل المسلحة أجمع ودفعة واحدة، وتسليم سلاحها كمرحلة أولى للحشد الشعبي عن طريق القائد العام للقوات المسلحة".

أما بشأن الانتخابات العراقية: "رسالتي الى القوى السياسية التي تعتبر نفسها خاسرة في الانتخابات، والتي شهد العالم بنزاهتها، هي أنه لا ينبغي أن تكون خسارتكم مقدمة لانهاء وخراب العملية الديمقراطية في العراق حاليا ومستقبلا، وأن تراجعوا أنفكسم لتعيدوا ثقة الشعب بكم مستقبلا"، مضيفا أن "ما تقومون به حاليا سيزيد من نفور الشعب منكم".

وأضاف: "نسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، ولدينا خياران إما حكومة وحدة وطنية أو معارضة وطنية وعلى الراغبين بالمشاركة في الحكومة محاسبة المنتمين لهم ممن لديهم شبهات فساد".

وتابع: "في حال أردتم الاشتراك بتشكيل الحكومة عليكم محاسبة المنتمين لكم ممن عليهم شبهات فساد وتسليمهم إلى القضاء النزيه، للوقوف على الحقائق فورا، وتصفية الحشد الشعبي المجاهد من العناصر غير المنضبطة وعدم زج اسمه وعنوانه في السياسة".

المصدر: RT