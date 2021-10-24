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الصدر: على دول الجوار عدم التدخل بالعراق

أخبار العالم العربي

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طالب زعيم التيار الصدري /مقتدى الصدر/ جميع دول الجوار بعدم التدخل في نتائج الانتخابات العراقية، محذرا من إجراءات قد تصل إلى التقليص الدبلوماسي في حال المساس بالسيادة العراقية.

بدوره، أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون /نوري المالكي/ أن جميع القوى الوطنية ستجتمع مساء اليوم للتداول في أزمة نتائج الانتخابات.

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