الصدر: على دول الجوار عدم التدخل بالعراق
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طالب زعيم التيار الصدري /مقتدى الصدر/ جميع دول الجوار بعدم التدخل في نتائج الانتخابات العراقية، محذرا من إجراءات قد تصل إلى التقليص الدبلوماسي في حال المساس بالسيادة العراقية.
بدوره، أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون /نوري المالكي/ أن جميع القوى الوطنية ستجتمع مساء اليوم للتداول في أزمة نتائج الانتخابات.
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