الصدر: على دول الجوار عدم التدخل بالعراق

طالب زعيم التيار الصدري /مقتدى الصدر/ جميع دول الجوار بعدم التدخل في نتائج الانتخابات العراقية، محذرا من إجراءات قد تصل إلى التقليص الدبلوماسي في حال المساس بالسيادة العراقية.

بدوره، أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون /نوري المالكي/ أن جميع القوى الوطنية ستجتمع مساء اليوم للتداول في أزمة نتائج الانتخابات.