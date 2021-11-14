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رئيس "الشاباك" الإسرائيلي الجديد يزور مصر

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رئيس الشاباك الإسرائيلي الجديد رونين بار
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أفادت "هيئة البث الإسرائيلي" بأن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الجديد، رونين بار، أجرى أول زيارة عمل لمصر اليوم الأحد، ومن المرتقب أن يلتقي رئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

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وأوضحت الهيئة أن بار والوفد الأمني المرافق له سيناقشون في القاهرة "تعزيز العلاقات بين البلدين، والأوضاع في قطاع غزة، فضلا عن قضايا أخرى".

وضم الوفد الإسرائيلي أيضا مستشار الأمن القومي إيال هولتا، الذي سيلتقي بدوره برئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وكانت مصادر مصرية قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن كامل سيقدم لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مسودة مخطط لصفقة تبادل أسرى وافقت عليها حركة "حماس".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي "مكان"

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