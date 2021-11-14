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وسائل إعلام عبرية: مسؤول إسرائيلي بارز يزور مصر

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وسائل إعلام عبرية: مسؤول إسرائيلي بارز يزور مصر
AP Hassan Ammar
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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مسؤولا إسرائيليا رفيع المستوى وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين.

وأشار الصحفي من فريق هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، شمعون آران، على حسابه في "تويتر" أن طائرة إسرائيلية خاصة هبطت اليوم الأحد في القاهرة ومن المرجح وجود شخصية إسرائيلية كبيرة على متنها.

وأوضح الصحفي أن هذه الطائرة رقم AYT001 تستعمل عادة في زيارات مسؤولين إسرائيليين كبار، وخاصة سبق أن نقلت وفدا إسرائيليا إلى الخرطوم.

من جانبه، أكد موقع "والا" الإخباري أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، غادر اليوم إلى القاهرة للقاء رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وحسب بيانات الموقع، سيتطرق الاجتماع بين المسؤولين البارزين مواصلة عملية التسوية مع حركة "حماس" وإمكانية أداء مصر دور الوسيط في قضية السجناء والمفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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