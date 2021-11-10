الجيش المصري يستعرض قوات الصاعقة أمام ولي عهد الأردن (صورة)
حضر ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، تمرينا عسكريا نفذته مجموعة العمليات الخاصة التابعة لقوات الصاعقة بالجيش المصري.
وشاهد خلال التمرين، تطبيقات عسكرية ميدانية لمنتسبي إحدى فرق العمليات الخاصة المصرية، إلى جانب تنفيذ عمليات اقتحام ورمايات غير نمطية في مجال مكافحة الإرهاب.
واستمع ولي العهد إلى إيجاز عن نشأة وتطور قوات الصاعقة وتجهيزاتها وقدراتها القتالية ومهارات منتسبيها، كما اطلع على نماذج من الأسلحة والمعدات المستخدمة في عمليات مكافحة الإرهاب في الميادين المفتوحة.
وحضر التمرين، رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، والسفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، ومدير مكتب ولي العهد، مصطفى خليفة.
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