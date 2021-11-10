ولي العهد الأردني يحضر في القاهرة مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين الأردن ومصر

أفاد الديوان الملكي الأردني بأن ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني شهد في القاهرة يوم الثلاثاء توقيع مذكرتي تفاهم وبرنامج تنفيذي بين الحكومتين الأردنية والمصرية.

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وفي التفاصيل، ذكر أن الحكومتين الأردنية والمصرية وقعتا "مذكرة تفاهم لدعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، بهدف تقديم التسهيلات والخدمات التسويقية، وتشجيع التجارة بين البلدين، وتبادل المعلومات والخبرات".

وعن الجانب الأردني وقع المذكرة، وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، وعن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وشهد ولي العهد الأردني أيضا توقيع برنامج تنفيذي في مجال التعاون السياحي بين البلدين، يتضمن عقد المؤتمرات والمعارض المتعلقة بالسياحة، والتنسيق بشأن حملات الترويج والتسويق المشتركة، والتخطيط لإقامة "أسابيع السياحة" للترويج للمنتجات التقليدية، وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار في قطاع السياحة، والتعاون على الترويج للسياحة العلاجية والدينية والثقافية والبيئية.

كما حضر الأمير لحسين بن عبد الله الثاني "توقيع مذكرة تفاهم للتوأمة بين مدينتي البترا الأثرية والأُقصر المصرية، بهدف إنشاء منتج سياحي موحد، وتسليط الضوء على تقاليد المدينتين وثقافة مجتمعاتهما".

وبموجب هذه المذكرة، سيجري "العمل على إقامة مؤتمرات ومعارض واحتفالات تراثية وفعاليات ثقافية مشتركة، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية في مجالات الترويج والتسويق، وتصنيف المنشآت السياحية، وإدارة المواقع الأثرية والسياحية".

وتولى توقيع "البرنامج التنفيذي ومذكرة التفاهم عن الجانب الأردني وزير السياحة والآثار نايف الفايز، وعن الجانب المصري وزير السياحة والآثار خالد العناني".

مذكرتا التفاهم والبرنامج التنفيذي وقعتا على هامش اجتماعات ولي العهد الأردني مع "مسؤولين اقتصاديين ومختصين بالقطاع السياحي في البلدين، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والسفير الأردني في مصر أمجد العضايلة، ورئيس هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، والمدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد".

المصدر: الديوان الملكي الهاشمي