الملك عبد الله يلتقى رئيس الحزب الإسلامي في الائتلاف الحاكم في إسرائيل
AP
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التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان اليوم الثلاثاء، رئيس الحزب الإسلامي في الائتلاف الحاكم في إسرائيل منصور عباس.
وأعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله والنائب عن القائمة العربية الموحدة منصور عباس بحثا آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية وسبل دفع عملية السلام قدما. وجدد الملك تأكيد التزامه بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ودخل عباس وقائمته العربية الموحدة المؤلفة من أربعة مقاعد التاريخ في يونيو كونه أول حزب عربي ينضم لائتلاف حاكم إسرائيلي، مما مكن رئيس الوزراء نفتالي بينيت من تشكيل الحكومة والإطاحة ببنيامين نتنياهو.
المصدر: AP
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